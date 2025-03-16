«Это неуважение к «Реалу». Куртуа раскритиковал руководство Ла Лиги за календарь

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поддержал своего тренера Карло Анчелотти и заявил о неуважении к «Реалу» со стороны руководителей Ла Лиги из-за календаря. В среду, 12 марта, испанский гранд играл с «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1, 4:2 пен.), а сегодня, 15 марта, «сливочные» провели ещё одну встречу — в рамках чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:1) в 28-м туре.

«Да, мы играем тогда, когда нам приходится играть, и нам не нужны оправдания. Я рад, что мы не проиграли, несмотря на недостаток отдыха. Послушайте, это ненормально, что мы играем 120 минут в среду, включая серию пенальти, а потом выходим на поле в субботу в 18:30. Я понимаю, что руководители Ла Лиги не любят, когда три топ-клуба играют в один день, но иногда это то, что необходимо. В Англии так бывает много раз. Я считаю, что это неуважение к нашей команде. Из-за недостатка отдыха кто-то мог получить травму. Мы бы могли сыграть в воскресенье, как делают в Англии. То, что «Реал» играет первым, а затем «Атлетико» с «Барселоной», хорошо только для телевидения», – приводит слова Куртуа As.