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Результаты матчей чемпионата Италии 15 марта

Результаты матчей чемпионата Италии 15 марта
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15 марта в 29-м туре итальянской Серии А сезона-2024/2025 состоялось четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, прошедших в указанный день.

Результат матча чемпионата Италии 15 марта:

  • «Удинезе» – «Верона» — 0:1;
  • «Монца» – «Парма» — 1:1;
  • «Милан» – «Комо» — 2:1;
  • «Торино» – «Эмполи» — 1:0.

Возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А «Интер», набравший 61 очко за 28 игр. На второй строчке располагается «Наполи», который заработал 60 очков в 28 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Италии «Аталанта» с 58 очками после 28 матчей. В зоне вылета итальянской Серии А находятся «Монца», набравшая 15 очков, «Венеция» с 19 очками и «Эмполи», заработавший 22 очка.

Календарь Серия А
Турнирная таблица Серии А
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