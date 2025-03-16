Результаты матчей чемпионата Италии 15 марта

15 марта в 29-м туре итальянской Серии А сезона-2024/2025 состоялось четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, прошедших в указанный день.

Результат матча чемпионата Италии 15 марта:

«Удинезе» – «Верона» — 0:1;

«Монца» – «Парма» — 1:1;

«Милан» – «Комо» — 2:1;

«Торино» – «Эмполи» — 1:0.

Возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А «Интер», набравший 61 очко за 28 игр. На второй строчке располагается «Наполи», который заработал 60 очков в 28 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Италии «Аталанта» с 58 очками после 28 матчей. В зоне вылета итальянской Серии А находятся «Монца», набравшая 15 очков, «Венеция» с 19 очками и «Эмполи», заработавший 22 очка.