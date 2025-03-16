Мбаппе отреагировал на сравнения с Роналдо и Роналду на фоне бомбардирских показателей

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе после дубля в ворота «Вильярреала» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании обогнал бразильца Роналдо по числу голов за мадридцев в дебютном сезоне. Теперь у француза таковых 31, у Роналдо было 30. Килиан отреагировал на сравнение с легендарным футболистом.

«Роналду и Роналдо — легенды. Если я забил больше голов, чем Роналдо, и забью больше, чем Криштиану, это не значит, что я лучше. Это просто хороший сезон для меня, просто цифры. Главное — выигрывать трофеи, а всё остальное бесполезно, если их нет», — сказал Мбаппе клубному телевидению «Реала».

Криштиану Роналду в дебютный сезон за «Реал» забил 33 мяча. Лидером по этому показателю является Иван Саморано (37).