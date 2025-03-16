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Жирона — Валенсия, результат матча 28-го тура Ла Лиги, счёт 1:1, 15 марта 2025 года

«Валенсия» сыграла вничью с «Жироной» в матче 28-го тура испанской Ла Лиги
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«Жирона» и «Валенсия» встречались в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Хосе Мунуэрой Монтерой. Матч завершился вничью — 1:1.

Испания — Примера . 28-й тур
15 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 1
Валенсия
Валенсия
0:1 Лопес – 58'     1:1 Стуани – 64'    

Первый мяч в игре был забит на 58-й минуте. Отличился вингер «Валенсии» Диего Лопес. На 64-й минуте 38-летний нападающий «Жироны» Кристиан Стуани сравнял счёт.

«Жирона» поднялась на 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. У команды 34 набранных очка в 28 матчах. «Валенсия» с 28 очками располагается на 16-й строчке. Отрыв от зоны вылета составляет одно очко.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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