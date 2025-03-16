«Валенсия» сыграла вничью с «Жироной» в матче 28-го тура испанской Ла Лиги

«Жирона» и «Валенсия» встречались в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Хосе Мунуэрой Монтерой. Матч завершился вничью — 1:1.

Первый мяч в игре был забит на 58-й минуте. Отличился вингер «Валенсии» Диего Лопес. На 64-й минуте 38-летний нападающий «Жироны» Кристиан Стуани сравнял счёт.

«Жирона» поднялась на 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. У команды 34 набранных очка в 28 матчах. «Валенсия» с 28 очками располагается на 16-й строчке. Отрыв от зоны вылета составляет одно очко.