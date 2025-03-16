Мбаппе опубликовал совместное фото с Роналду в «Реале», намекнув на смену поколений

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе после дубля в ворота «Вильярреала» (2:1) в 28-м туре чемпионата Испании опубликовал отредактированную фотографию, где он выходил на поле за мадридцев, меняя экс-нападающего команды Криштиану Роналду. Вероятно, Мбаппе намекнул на смену поколений.

Фото: Соцсети Мбаппе

«Заставляя его гордиться», — подписал пост Мбаппе.

Француз нередко признавался, что является большим поклонником таланта 40-летнего Роналду, в частности, из-за него Килиан и стал поклонником «Реала», в который перешёл на правах свободного агента летом 2024 года.

Мбаппе (31) осталось забить два мяча, чтобы повторить показатель Роналду (33) по голам в дебютном сезоне за «Реал».