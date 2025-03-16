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Гильерме вернулся домой, Сильянов огорчил «Динамо». Яркие фото победы «Локомотива» в дерби

Гильерме вернулся домой, Сильянов огорчил «Динамо». Яркие фото победы «Локомотива» в дерби
«Локомотив» — «Динамо»
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15 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Михаила Галактионова.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

«Локомотив» в сентябре 2025 года проведёт прощальный матч экс-голкипера команды Маринато Гильерме. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

В начале марта «Локомотив» назначил экс-вратаря на должность координатора по развитию и подготовке вратарей молодёжного футбола.

Гильерме был игроком «Локомотива» с 2007 года. Позднее он получил российский паспорт и выступал за местную национальную команду.

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