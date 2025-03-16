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Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба назвал свою самую большую мечту

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба назвал свою самую большую мечту
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32-летний защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба рассказал, что мечтает попасть с национальной командой своей страны на ЧМ-2026.

«Это большая мечта, которую я действительно хочу воплотить в жизнь. Вся команда мечтает об участии в чемпионате мира. И не только с этого года, но и давно, если быть честными. Вот почему мы определённо хотим сделать это. Мы также чувствуем, что на нас оказывается давление, ожидания высоки. Но мы команда, которая может справиться с давлением и с радостью его принимает. Мы убеждены, что сможем это сделать», — приводит слова Алабы Eurosport.de.

В рамках отбора к ЧМ-2026 сборной Австрии предстоит сыграть с национальными командами Боснии и Герцеговины, Сан-Марино, Румынии и Кипра.

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