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Результаты матчей чемпионата Испании 15 марта

Результаты матчей чемпионата Испании 15 марта
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15 марта в 28-м туре испанской Примеры состояось четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, прошедших в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Испании 15 марта:

  • «Вальядолид» – «Сельта» — 0:1;
  • «Мальорка» – «Эспаньол» — 2:1;
  • «Вильярреал» – «Реал Мадрид» — 1:2;
  • «Жирона» – «Валенсия» — 1:1.

Возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры мадридский «Реал», набравший 60 очков за 28 игр. На второй строчке располагается «Барселона», которая заработала 57 очков в 26 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 56 очками после 27 матчей. В зоне вылета испанской Примеры находятся «Вальядолид», набравший 16 очков, «Лас-Пальмас» с 25 очками и «Леганес», заработавший 27 очков.

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