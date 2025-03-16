15 марта в 28-м туре испанской Примеры состояось четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, прошедших в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Испании 15 марта:

«Вальядолид» – «Сельта» — 0:1;

«Мальорка» – «Эспаньол» — 2:1;

«Вильярреал» – «Реал Мадрид» — 1:2;

«Жирона» – «Валенсия» — 1:1.

Возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры мадридский «Реал», набравший 60 очков за 28 игр. На второй строчке располагается «Барселона», которая заработала 57 очков в 26 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 56 очками после 27 матчей. В зоне вылета испанской Примеры находятся «Вальядолид», набравший 16 очков, «Лас-Пальмас» с 25 очками и «Леганес», заработавший 27 очков.