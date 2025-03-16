Радимов раскритиковал Личку после поражения «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал главного тренера «Динамо» Марцела Личку после поражения в матче 21-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:2).

«Вы представляете ситуацию, при которой после матча «Реал» — «Атлетико», в котором команда под руководством Анчелотти проиграла, он идет после финального свистка и смеется? У меня вопрос к руководителям «Динамо»: «Вы понимаете, что Личка сам не хочет здесь быть?» Вся предсезонка скомкана… 0:4 от «Ростова». Все, что показывает «Динамо», ему это не надо», — сказал Радимов в жэфире «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 39 очков. «Локомотив», в свою очередь, находится на четвёртом месте, набрав 40 очков.