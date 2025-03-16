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Радимов раскритиковал Личку после поражения «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Радимов раскритиковал Личку после поражения «Динамо» в матче с «Локомотивом»
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал главного тренера «Динамо» Марцела Личку после поражения в матче 21-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38'     1:1 Артур – 45'     2:1 Сильянов – 76'    

«Вы представляете ситуацию, при которой после матча «Реал» — «Атлетико», в котором команда под руководством Анчелотти проиграла, он идет после финального свистка и смеется? У меня вопрос к руководителям «Динамо»: «Вы понимаете, что Личка сам не хочет здесь быть?» Вся предсезонка скомкана… 0:4 от «Ростова». Все, что показывает «Динамо», ему это не надо», — сказал Радимов в жэфире «Матч ТВ».

На данный момент «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 39 очков. «Локомотив», в свою очередь, находится на четвёртом месте, набрав 40 очков.

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