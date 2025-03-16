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Аршавин — о фоле Макарова на Бителло: он забыл, что это официальный матч, и сбил

Аршавин — о фоле Макарова на Бителло: он забыл, что это официальный матч, и сбил
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Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин прокомментировал забавный эпизод матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Динамо» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38'     1:1 Артур – 45'     2:1 Сильянов – 76'    

«Я думаю, что когда на тренировке первый и второй составы играют, то Макаров всегда действует против Бителло (смеётся). Макаров забыл, что это официальный матч, и сбил. Конечно, эпизод такой смешной. Знаете, были раньше нарезки со смешными эпизодами в разных видах спорта. Вот этот момент, безусловно, туда вошёл бы», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 90+10-й минуте полузащитник «Динамо» Бителло врывался в штрафную площадь соперника, но его задел одноклубник Денис Макаров. Бразилец потерял равновесие, а «Динамо» упустило момент.

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Игрока «Динамо» Бителло сбил одноклубник в чужой штрафной на 90+10-й минуте при счёте 1:2

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