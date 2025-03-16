Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Франции 15 марта: сыграл ли Головин, какой отрыв у ПСЖ Сафонова, где находится Гавр Кузяева

Результаты матчей чемпионата Франции 15 марта
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 15 марта, состоялось три матча 26-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1

Чемпионат Франции, 26-й тур. Результаты матчей 15 марта

  • «Ланс» — «Ренн» — 1:0;
  • «Анже» — «Монако» — 0:2;
  • «Нант» — «Лилль» — 1:0.

Отметим, российский хавбек «Монако» Александр Головин участия в матче не принимал.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата французской Лиги 1 «ПСЖ», который записал в свой актив 65 очков в 25 матчах. Второе место занимает «Марсель», набравший 49 очков. Замыкает лидирующую тройку «Ницца» — 47 очков в 26 встречах. В топ-5 турнирной таблицы чемпионата Франции входят также «Монако» (47) и «Лилль» (44).

Замыкает турнирную таблицу «Монпелье», набравший всего 15 очков в 25 матчах. Также в зоне вылета располагается «Сент-Этьен» с 20 очками после аналогичного количества матчей. На 16-й строчке, которая отправляет команду в стыковой раунд, находится «Гавр» (21).

Франция — Лига 1 . 26-й тур
15 марта 2025, суббота. 23:05 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
1 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Саид – 47'    
Франция — Лига 1 . 26-й тур
15 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
0 : 2
Монако
Монако
0:1 Биерет – 77'     0:2 Аклиуш – 88'    
Франция — Лига 1 . 26-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
1 : 0
Лилль
Лилль
1:0 Мохамед – 83'    
Удаления: Кастеллетто – 74' / нет
Материалы по теме
«Монако» на выезде обыграл «Анже» в 26-м туре Лиги 1 и вернулся в топ-3 чемпионата
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android