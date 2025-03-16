Результаты матчей чемпионата Франции 15 марта

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В субботу, 15 марта, состоялось три матча 26-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Франции, 26-й тур. Результаты матчей 15 марта

«Ланс» — «Ренн» — 1:0;

«Анже» — «Монако» — 0:2;

«Нант» — «Лилль» — 1:0.

Отметим, российский хавбек «Монако» Александр Головин участия в матче не принимал.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата французской Лиги 1 «ПСЖ», который записал в свой актив 65 очков в 25 матчах. Второе место занимает «Марсель», набравший 49 очков. Замыкает лидирующую тройку «Ницца» — 47 очков в 26 встречах. В топ-5 турнирной таблицы чемпионата Франции входят также «Монако» (47) и «Лилль» (44).

Замыкает турнирную таблицу «Монпелье», набравший всего 15 очков в 25 матчах. Также в зоне вылета располагается «Сент-Этьен» с 20 очками после аналогичного количества матчей. На 16-й строчке, которая отправляет команду в стыковой раунд, находится «Гавр» (21).