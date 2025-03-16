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Радимов отреагировал на работу VAR в дерби «Локомотив» — «Динамо»

Радимов отреагировал на работу VAR в дерби «Локомотив» — «Динамо»
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов остался недоволен работой VAR во время матча 21-го тура чемпионата России между московскими «Локомотивом» и «Динамо» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38'     1:1 Артур – 45'     2:1 Сильянов – 76'    

«В моменте с видеопросмотром была простейшая ситуация. Очень интересно было бы услышать переговоры арбитров или объяснения, почему так долго сомневались. Целых шесть с лишним минут. Можно было отойти от монитора, выпить кофе и вернуться, а там все момент просматривают», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 76-й минуте Александр Сильянов, защитник железнодорожников, отправил мяч в ворота соперника, однако его гол был засчитан только после продолжительной проверки системы VAR на предмет возможного офсайда. За реализацию видеопомощи арбитров отвечали Виталий Мешков и Вера Опейкина.

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