«С таким я ещё не сталкивался». Василий Березуцкий — о судействе в матче с «Зирей»

Главный тренер «Сабаха» Василий Березуцкий раскритиковал судейство после ничьей команды в матче 27-го тура чемпионата Азербайджане с «Зиря» (1:1).

«Мы хорошо провели первый тайм. Пропустили со «стандарта», хотя там не было нарушения. В конце матча мы пошли в атаку, время еще было, но судья остановил игру. Для меня это сюрприз. Очень странно. С таким я еще не сталкивался. Нам показали много желтых карточек, хотя мы не грубая команда. Результат не считаю справедливым. Мы хорошо играли в первом тайме. Хотя итоговый счет стал 1:1, но первый тайм мы провели достойно. В последние 20 минут тоже играли хорошо. Я редко говорю о судействе, но сегодня решения были странными. Я недоволен», — приводит слова Березуцкого Azerisport.

На данный момент «Сабах» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.