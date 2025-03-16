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«С таким я ещё не сталкивался». Василий Березуцкий — о судействе в матче с «Зирей»

«С таким я ещё не сталкивался». Василий Березуцкий — о судействе в матче с «Зирей»
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Главный тренер «Сабаха» Василий Березуцкий раскритиковал судейство после ничьей команды в матче 27-го тура чемпионата Азербайджане с «Зиря» (1:1).

Азербайджан — Премьер-лига . 27-й тур
15 марта 2025, суббота. 18:30 МСК
Сабах
Баку
Окончен
1 : 1
Зиря
Зиря
1:0 Секидика – 34'     1:1 Волков – 63'    

«Мы хорошо провели первый тайм. Пропустили со «стандарта», хотя там не было нарушения. В конце матча мы пошли в атаку, время еще было, но судья остановил игру. Для меня это сюрприз. Очень странно. С таким я еще не сталкивался. Нам показали много желтых карточек, хотя мы не грубая команда. Результат не считаю справедливым. Мы хорошо играли в первом тайме. Хотя итоговый счет стал 1:1, но первый тайм мы провели достойно. В последние 20 минут тоже играли хорошо. Я редко говорю о судействе, но сегодня решения были странными. Я недоволен», — приводит слова Березуцкого Azerisport.

На данный момент «Сабах» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.

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