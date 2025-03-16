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Аршавин назвал условие, при котором «Динамо» может уволить Марцела Личку

Аршавин назвал условие, при котором «Динамо» может уволить Марцела Личку
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Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин высказался о ситуации, при которой руководство московского «Динамо» может уволить главного тренера Марцела Личку.

«Ключевой будет игра на Кубок России. Условно, если «Динамо» проиграет ЦСКА со счётом 0:3, то руководство бело‑голубых может психануть и убрать Личку. Если решат убрать Марцела, то до лета его смогут подменить другие помощники. Но Карпина вряд ли назначат, так как недавно разговаривали с женой Валерия Георгиевича, и она хочет насладиться временем до лета и побыть вместе с ним», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в последнем матче в рамках 21-го тура РПЛ бело-голубые проиграли «Локомотиву» (1:2). В рамках первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России команда Лички уступила ЦСКА (1:2).

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