Аршавин назвал условие, при котором «Динамо» может уволить Марцела Личку

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин высказался о ситуации, при которой руководство московского «Динамо» может уволить главного тренера Марцела Личку.

«Ключевой будет игра на Кубок России. Условно, если «Динамо» проиграет ЦСКА со счётом 0:3, то руководство бело‑голубых может психануть и убрать Личку. Если решат убрать Марцела, то до лета его смогут подменить другие помощники. Но Карпина вряд ли назначат, так как недавно разговаривали с женой Валерия Георгиевича, и она хочет насладиться временем до лета и побыть вместе с ним», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в последнем матче в рамках 21-го тура РПЛ бело-голубые проиграли «Локомотиву» (1:2). В рамках первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России команда Лички уступила ЦСКА (1:2).

Самая крупная победа «Динамо»: