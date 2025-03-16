«Челси» заплатит € 51 млн за 17-летнего вингера «Спортинга» Кенду

Правый полузащитник «Спортинга» Жеовани Кенда продолжит карьеру в составе «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 17-летнего португальца составит € 51 млн.

Как ранее сообщалось, вингер присоединится к лондонцам в следующем году, а его контракт будет рассчитан на семь сезонов с возможностью продления ещё на один.

Отмечается, что в борьбе за подписание игрока «Челси» опередил «Баварию» и «Манчестер Юнайтед», которые хотели попытаться подписать его летом.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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