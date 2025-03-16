Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» заплатит € 51 млн за 17-летнего вингера «Спортинга» Кенду

«Челси» заплатит € 51 млн за 17-летнего вингера «Спортинга» Кенду
Аудио-версия:
Комментарии

Правый полузащитник «Спортинга» Жеовани Кенда продолжит карьеру в составе «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера 17-летнего португальца составит € 51 млн.

Как ранее сообщалось, вингер присоединится к лондонцам в следующем году, а его контракт будет рассчитан на семь сезонов с возможностью продления ещё на один.

Отмечается, что в борьбе за подписание игрока «Челси» опередил «Баварию» и «Манчестер Юнайтед», которые хотели попытаться подписать его летом.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Материалы по теме
Экс-директор «Челси» Грановская выиграла суд у агента по делу о переходе Зума в «Вест Хэм»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android