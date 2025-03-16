«Бавария» летом может приобрести одного из самых дорогих футболистов мира

Мюнхенская «Бавария» летом подпишет как минимум одного вингера, сообщает журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсетях.

По данным источника, клуб рассматривает несколько вариантов. Среди них Джейми Гиттенс из дортмундской «Боруссии» и Нико Уильямс из «Атлетика» остаются приоритетными кандидатами. Насколько серьёзно «Бавария» вступит в борьбу, в значительной степени будет зависеть от цены, поскольку главной целью клуба остаётся атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц. Его стоимость порталом Transfermarkt оценивается в € 140 млн.

Сообщается, что мюнхенцы также продолжают следить за Райаном Шерки из «Лиона» и ещё в январе собрали всю необходимую информацию о его будущих планах.

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