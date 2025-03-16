Радимов: если выходить на замену, как Денис Макаров — лучше не выходить
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Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов высказался о концовке матча 21-го тура чемпионата России между московскими «Локомотивом» и «Динамо» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38' 1:1 Артур – 45' 2:1 Сильянов – 76'
«Что касается концовки матча, то Личка, на мой взгляд, опоздал с заменами. После часа игры «Динамо» выглядело так, будто из них воздух выпустили. С другой стороны, если так выходить на замену, как это сделал Денис Макаров… Лучше тогда действительно не выходить», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, на 90+10-й минуте хавбек «Динамо» Бителло врывался в штрафную площадь соперника, но его задел вышедший на замену одноклубник Денис Макаров. Бразилец потерял равновесие, а «Динамо» упустило голевой момент.
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