Роман Широков: в «Зените» половина футболистов не знает, что клуб 100-летие празднует

Известный российский экс-футболист Роман Широков высказался о футболистах санкт-петербургского «Зенита».

«Там половина футболистов не знают, что клуб 100-летие празднует. Легионерам сказали, но им-то чего? Не думаю, что это играет какую-то роль. Тут больше для российских футболистов и воспитанников — могу ещё поверить, что для них это значимо. А иностранцы на словах вам в один голос скажут: «Да, конечно, это очень важно». Но потом друг у друга переспросят: «А 100 лет кому? Я чего-то не пойму», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Зенит» находится на второй строчке, заработав 43 очка. На первом месте располагается «Краснодар» (43).

Легионеры на контракте с «Зенитом»: