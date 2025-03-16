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Роман Широков: «Зенит» существует, чтобы выигрывать золотые медали. Их траты эффективны

Роман Широков: «Зенит» существует, чтобы выигрывать золотые медали. Их траты эффективны
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Известный российский экс-футболист Роман Широков высказался об эффективности финансовой деятельности «Зенита».

«Если у них дебет с кредитом сходится, то почему нет? Что здесь такого? Наверное, для большинства болельщиков это не очень, потому что они любят, когда в Питере играют свои футболисты. Но люди же выигрывают трофеи. Поэтому затраты оправдываются. Понятно, что у нас нет Лиги чемпионов и так далее, однако «Зенит» существует ради того, чтобы выигрывать золотые медали. В это и вкладываются. Считают, что таким образом траты будут эффективнее — пока «Зенит» это подтверждает», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на данный момент «Зенит» делит первую строчку РПЛ с «Краснодаром». Оба клуба набрали по 43 очка.

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