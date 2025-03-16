Широков — о дисквалификации Вендела: мне за такое же дали три матча

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался о ситуации с удалением полузащитника сине-бело-голубых Вендела за оскорбительный жест в адрес трибун во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с воронежским «Факелом» (2:0). Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже.

— Насколько справедлива дисквалификация Вендела?

— По-моему, мне давали за примерно такое же три матча дисквалификации. Видимо, смягчили. Всё согласно букве закона, — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

16 марта «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Начало — в 19:45 мск.

Как появился «Спартак»: