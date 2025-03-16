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Широков — о дисквалификации Вендела: мне за такое же дали три матча

Широков — о дисквалификации Вендела: мне за такое же дали три матча
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался о ситуации с удалением полузащитника сине-бело-голубых Вендела за оскорбительный жест в адрес трибун во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с воронежским «Факелом» (2:0). Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

— Насколько справедлива дисквалификация Вендела?
— По-моему, мне давали за примерно такое же три матча дисквалификации. Видимо, смягчили. Всё согласно букве закона, — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

16 марта «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Начало — в 19:45 мск.

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