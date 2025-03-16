Роман Широков: Энрике может стать новым Малкомом, Луис даже мощнее

Известный российский экс-футболист Роман Широков высказался о новичке «Зенита» нападающем Луисе Энрике.

— Луис Энрике обошёлся «Зениту» дорого. Очевидно, что от него будут ждать результат здесь и сейчас.

— Понятно, что ждут. По игре с «Факелом» было видно, что это большой мастер, но нужно чуть привыкнуть к нашим реалиям.

— Может стать новым Малкомом? Или это слишком громкие слова?

— Негромкие. Может, конечно. Энрике даже мощнее в плане антропометрии — он посуше и повыше Малкома, — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Луис Энрике перешёл в «Зенит» из «Ботафого».

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