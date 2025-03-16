Кержаков назвал трёх лучших нападающих РПЛ в текущем сезоне

Второй лучший бомбардир РПЛ и лучший нападающий в истории сборной России по голам Александр Кержаков главный поделился мнением о тройке лучших форвардов чемпионата России — 2024/2025.

— Кто лучший нападающий чемпионат на сегодняшний день России?

— Кордоба… Потому что он влияет на игру. Ну, он разноплановый, хотя он по габаритам такой большой, кажется. От него очень тяжело подобраться к мячу, он всё время практически его сохраняет без фола, у него не отобрать, он очень хорош в завершении, хотя в последнее время чуть просел, но я думаю, что проблем не будет у него.

Угальде вряд ли… Тюкавин. Я поставлю его выше Угальде. Для меня лично, не из-за того, что он россиянин, просто я вижу качество. Может быть, я просто не так знаком с Угальде, но то, что я видел… Да, он много забивает, согласен, завершение есть, но по футбольным качествам, я говорю, как ощущаю.

— То есть Угальде на третьем месте? Кордоба и Тюкавин — лучшие нападающие на сегодняшний день?

— Для меня, да. Есть Угальде. Да, давай третьим его. Тройку, давай определим, — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова Smol Talk.

В текущем сезоне в активе Кордобы 10 голов и пять результативных передач в 21 матче за «быков» во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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