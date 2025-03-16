Ибишев: когда вызвали в сборную России, не верил. Думал, это сборная тура РПЛ

Защитник грозненского «Ахмата» Турпал-Али Ибишев отреагировал на свой вызов в сборную России на мартовский сбор.

«Совсем скоро я поеду в сборную. Я очень счастлив, что меня вызвали — это новый вызов. Буду пахать, показывать себя. Когда попал в расширенный список, не верил. Думаю, это сборная тура. Пошли мурашки, вообще не верилось», — сказал Ибишев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

25 марта национальная команда России сыграет со сборной Замбии.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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