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Ибишев: когда вызвали в сборную России, не верил. Думал, это сборная тура РПЛ

Ибишев: когда вызвали в сборную России, не верил. Думал, это сборная тура РПЛ
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Защитник грозненского «Ахмата» Турпал-Али Ибишев отреагировал на свой вызов в сборную России на мартовский сбор.

«Совсем скоро я поеду в сборную. Я очень счастлив, что меня вызвали — это новый вызов. Буду пахать, показывать себя. Когда попал в расширенный список, не верил. Думаю, это сборная тура. Пошли мурашки, вообще не верилось», — сказал Ибишев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

25 марта национальная команда России сыграет со сборной Замбии.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

Лучший бомбардир в истории России

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