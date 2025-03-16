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Тимур Сулейманов: у меня Рамадан — тяжело, но тренерский штаб относится с пониманием

Тимур Сулейманов: у меня Рамадан — тяжело, но тренерский штаб относится с пониманием
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Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал отношение тренеров железнодорожников к футболисту во время священного для мусульман месяца Рамадан.

«У меня сейчас Рамадан — мне немного тяжело. Я держу пост. Но хочу сказать большое спасибо тренерскому штабу — они выделяют мне время. Всё с полным пониманием. Я благодарен, что ко мне так относятся в мой священный месяц», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Рамадан — месяц обязательного для мусульман поста.

24-летний форвард московской команды провёл в текущем сезоне 29 матчей во всех турнирах. За это время Сулейманов забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

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