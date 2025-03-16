Полузащитник «Ахмата» Уткин: нет сомнений, что Дзюба сможет пробить отметку в 250 голов

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин считает, что нападающий «Акрона» Артём Дзюба сможет пробить отметку в 250 голов. Ранее 36-летний форвард забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола.

«Главное, чтобы ему здоровье позволяло. Всё что касается футбольного поля и физической формы Артёма, думаю, в этом нет сомнений, что он сможет это сделать», — сказал Уткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» во всех турнирах 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Ранее он выступал за «Локомотив», «Зенит», «Спартак» и ряд других клубов.