Роман Широков: Мусаев ставит неплохой футбол, но у «Краснодара» стало хуже с набором очков

Бывший полузащитник сборной России и «Краснодара» Роман Широков поделился мнением об уровне футбола «быков» при Мураде Мусаеве.

«Мусаев взял команду по ходу прошлого сезона, и они играли в чуть другой футбол. Сейчас он ставит другую игру. В целом неплохой футбол. Другое дело, что в последнее время у «Краснодара» стало похуже с набором очков», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 20 матчей Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает первое место. В 21-м туре РПЛ команда Мусаева встретится с «Ростовом». Игра состоится сегодня, 16 марта.

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