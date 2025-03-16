«Гнев, ярость и несправедливость». Симеоне — о поражении «Атлетико» в матче ЛЧ с «Реалом»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о поражении «матрасников» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (0:1, 2:4 пен.). В этой игре главный судья встречи Шимон Марциняк не засчитал удар нападающего Хулиана Альвареса с «точки» из-за двойного касания по мячу.

– Как команда и тренер относятся к событиям матча с «Реалом»?

– Обычно я всегда говорю о предстоящем матче, но на этот раз ситуация требует объяснения моих чувств. Это гнев, ярость, несправедливость. Единственное, на что я способен, — это работать, чтобы команда продолжала конкурировать. Понимаем наших болельщиков. Очевидно, что чувство, испытываемое всеми, кто связан с «Атлетико», — это гнев, ярость и несправедливость, — сказал Симеоне на пресс-конференции перед матчем с «Барселоной» (16 марта).

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