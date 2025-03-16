Капитан «Ливерпуля» ван Дейк: мне нравится выводить ребят на поле и быть рядом со всеми

Центральный защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о своём будущем в мерсисайдском клубе.

«За время моего пребывания здесь произошло так много хорошего, и однажды я как следует всё обдумаю. Но если я подумаю об этом сейчас, то это вызовет очень много хороших воспоминаний.

Мне нравится играть, мне нравится выводить ребят, мне нравится быть рядом со всеми и каждым. Я чувствую эту ответственность даже больше, чем когда-либо, может быть, потому что я медленно старею. Чувствую себя хорошо. Посмотрим, что будет в будущем», — приводит слова ван Дейка The Guardian.

В текущем сезоне АПЛ 33-летний защитник провёл 29 матчей за «Ливерпуль», в которых отметился одним голом и одной голевой передачей. Также на счету нидерландца девять матчей и один забитый гол в Лиге чемпионов.