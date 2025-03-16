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Сегодня, 16 марта, в 21-м туре чемпионата России сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 16 марта (время — московское):

13:00. «Акрон» – ЦСКА;

15:15. «Рубин» – «Пари Нижний Новгород»;

17:00. «Ростов» – «Краснодар»;

19:45. «Спартак» – «Зенит».

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», набравший 43 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 43 очка. Замыкает тройку лидеров «Спартак» с 40 очками.

В зоне стыковых матчей находятся «Пари НН» (19 очков) и «Ахмат» (18 очков). В зоне прямого вылета располагаются воронежский «Факел», имеющий в своём активе 14 очков, и «Оренбург», набравший 11 очков.

Самые титулованные футбольные клубы России: