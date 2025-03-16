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Расписание матчей Первой лиги 16 марта

Расписание матчей Первой лиги 16 марта
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Сегодня, 16 марта, в 24-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 пройдут пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 16 марта:

8:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Сочи»;
14:00 мск. «Урал» — «Черноморец»;
15:00 мск. «Тюмень» — «Балтика»;
15:00 мск. «Ротор» — «Сокол»;
19:30 мск. «Родина» — «Алания».

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет московское «Торпедо», у которого 47 очков. На втором месте находится калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 47 очков за 23 матча. На третьей строчке располагается «Сочи» (41), на четвёртой — новороссийский «Черноморец» (40). В зоне вылета — «Тюмень» (16), владикавказская «Алания» (19) и саратовский «Сокол» (20).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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