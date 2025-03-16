Широков назвал одного легионера «Зенита», который играет на стабильно высоком уровне

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков считает, что не все легионеры сине-бело-голубых снизили к себе требования.

— Популярно мнение, что легионеры «Зенита» снизили к себе требования и стали менее мотивированными. Сейчас это прослеживается?

— Нет. Может, когда они проводили лучшие матчи, это был их потолок. А сейчас просто есть тенденция к тому, что играют чуть хуже. Конечно, не все. У «Зенита» всегда можно выделять одного — Дугласа Сантоса. Он стабильно играет на очень хорошем уровне, — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Сантос принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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