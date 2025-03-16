Нападающий «Локомотива» Сулейманов высказался о победе над «Динамо»
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Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 38' 1:1 Артур – 45' 2:1 Сильянов – 76'
«Была обоюдная игра, интенсивно атаковали туда-сюда. Наши ребята — молодцы. Мы бились и сражались до конца — результат за нами», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Московский «Локомотив» набрал 40 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.
24-летний форвард московской команды провёл в текущем сезоне 29 матчей во всех турнирах. За это время Сулейманов забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.
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