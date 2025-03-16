Нападающий «Локомотива» Сулейманов высказался о победе над «Динамо»

Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Была обоюдная игра, интенсивно атаковали туда-сюда. Наши ребята — молодцы. Мы бились и сражались до конца — результат за нами», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Московский «Локомотив» набрал 40 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

24-летний форвард московской команды провёл в текущем сезоне 29 матчей во всех турнирах. За это время Сулейманов забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.