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«Ростов» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч 21-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ростов» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч 21-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 16 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 20 матчей. «Краснодар» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на первой строчке. На втором месте находится «Зенит», который также набрал 43 очка.

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