Гол Магаля помог «Сочи» минимально обыграть «СКА-Хабаровск» на выезде
Поделиться
Завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и «Сочи». Игра проходила на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев (Нальчик). «Сочи» одержал победу со счётом 1:0.
Россия — Мелбет Первая лига . 24-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Магаль – 56'
Единственный гол в матче забил защитник гостей Руслан Магаль на 56-й минуте встречи.
«СКА-Хабаровск» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 35 очков за 24 матча. «Сочи» заработал 44 очка после аналогичного количества игр и располагается на третьей строчке. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата московское «Торпедо», набравшее 47 очков за 24 встречи.
Комментарии
- 16 марта 2025
-
11:15
-
11:15
-
11:13
-
11:13
-
10:55
-
10:50
-
10:45
-
10:43
-
10:40
-
10:25
-
10:21
-
10:20
-
10:11
-
10:10
-
10:10
-
10:00
-
09:52
-
09:50
-
09:50
-
09:45
-
09:41
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:15
-
09:00
-
08:55
-
08:50
-
08:35
-
08:20
-
08:10