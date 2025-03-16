Гол Магаля помог «Сочи» минимально обыграть «СКА-Хабаровск» на выезде

Завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и «Сочи». Игра проходила на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев (Нальчик). «Сочи» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник гостей Руслан Магаль на 56-й минуте встречи.

«СКА-Хабаровск» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 35 очков за 24 матча. «Сочи» заработал 44 очка после аналогичного количества игр и располагается на третьей строчке. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата московское «Торпедо», набравшее 47 очков за 24 встречи.