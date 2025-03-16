Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

СКА-Хабаровск — Сочи, результат матча 16 марта 2025, счёт 0:1, Первая лига 2024-2025

Гол Магаля помог «Сочи» минимально обыграть «СКА-Хабаровск» на выезде
Комментарии

Завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и «Сочи». Игра проходила на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев (Нальчик). «Сочи» одержал победу со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 24-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Магаль – 56'    

Единственный гол в матче забил защитник гостей Руслан Магаль на 56-й минуте встречи.

«СКА-Хабаровск» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 35 очков за 24 матча. «Сочи» заработал 44 очка после аналогичного количества игр и располагается на третьей строчке. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата московское «Торпедо», набравшее 47 очков за 24 встречи.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android