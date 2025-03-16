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«Акрон» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ начнётся в 13:00

«Акрон» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ начнётся в 13:00
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Сегодня, 16 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Акрон» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Михаил Черемных. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем туре тольяттинская команда победила «Крылья Советов» со счётом 2:0, а красно-синие обыграли «Химки» со счётом 1:0.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 25 очков за 20 матчей. ЦСКА заработал 35 очков после 20 игр и располагается на шестой строчке. На первом месте с 43 очками находится «Краснодар».

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