«Акрон» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ начнётся в 13:00

Сегодня, 16 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Акрон» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Михаил Черемных. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В минувшем туре тольяттинская команда победила «Крылья Советов» со счётом 2:0, а красно-синие обыграли «Химки» со счётом 1:0.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 25 очков за 20 матчей. ЦСКА заработал 35 очков после 20 игр и располагается на шестой строчке. На первом месте с 43 очками находится «Краснодар».

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