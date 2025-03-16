«Спартак» — «Зенит»: во сколько начнётся матч 21-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 40 очков за 20 матчей. «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 43 очка за 20 игр.

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