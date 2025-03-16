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Роман Широков: трансфер Ливая Гарсии в «Спартак» — загадка

Роман Широков: трансфер Ливая Гарсии в «Спартак» — загадка
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков поделился мнением о трансфере нападающего Ливая Гарсии в стан красно-белых из греческого АЕКа, состоявшемся минувшей зимой.

— «Спартак» составил конкуренцию «Зениту» и в зимнее трансферное окно. Самая дорогостоящая покупка — Ливай Гарсия. Есть понимание, зачем команде футболист из греческого чемпионата за такие большие деньги?
— Нет. Этот трансфер — загадка. Видимо, они знают больше. Может быть, это принесёт какой-то успех «Спартаку», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, «Спартак» приобрёл Гарсию за € 18,7 млн. На текущий момент 27-летний футболист провёл за красно-белых три матча.

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