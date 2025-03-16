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«Реал» может отдать Тчуамени в обмен на хавбека «Челси» Энцо Фернандеса — TEAMtalk

«Реал» может отдать Тчуамени в обмен на хавбека «Челси» Энцо Фернандеса — TEAMtalk
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Мадридский «Реал» может отдать полузащитника команды Орельена Тчуамени в обмен на хавбека «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «сливочным» придётся заплатить за Фернандеса не меньше той суммы, которую потратили англичане, однако «Реал» не особо хочет это делать, так как у клуба есть несколько трансферных целей на лето.

Отмечается, что в таком случае возможен вариант с обменом игроками. «Челси» наиболее всего интересен французский полузащитник Орельен Тчуамени.

В нынешнем сезоне Фернандес сыграл за «Челси» 34 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2032 года.

В нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в 39 матчах во всех турнирах за «Реал», в которых отметился одной результативной передачей. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

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