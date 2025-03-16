Нападающий «Химок» Мирзов: Дзюба заслуживает вызова в сборную России

Крайний нападающий «Химок» Резиуан Мирзов отреагировал на вызов 36-летнего нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России на товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.

«Он заслуживает вызова в сборную, потому что забивает в каждом матче. И неважно, сколько лет футболисту — 30 или 35. Думаю, кто заслуживает, тех и нужно вызывать в национальную команду», — сказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После этого Дзюба уже успел забить и 235-й гол. На счету прошлого рекордсмена, Александра Кержакова, 233 гола. При этом по голам за сборную России у Кержакова и Дзюбы равенство — по 30 мячей. В случае гола Гренаде или Замбии Артём станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.