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Широков предположил, как на «Зените» скажется отсутствие Вендела в игре со «Спартаком»

Широков предположил, как на «Зените» скажется отсутствие Вендела в игре со «Спартаком»
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков поделился мнением, как на сине-бело-голубых скажется отсутствие полузащитника Вендела в матче 21-го тура РПЛ с красно-белыми, который состоится сегодня, 16 марта. Бразильский футболист был удалён в игре 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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«Безусловно, это ключевой игрок для «Зенита». Но «Зенит» играет на выезде. «Спартаку» нужно предпринимать больше усилий, чтобы догнать их. Как мне кажется, у «Зенита» на три очка больше. Если красно-белые и здесь не выиграют, для них же будет намного хуже. Поэтому «Спартаку» нужно что-то делать и предпринимать.

Вендела может заменить другой игрок, который больше ориентирован на баланс между атакой и обороной. С другой стороны, если надо будет отыгрываться, потеря Вендела станет очень весомой. Но ещё появляется возможность у Глушенкова прийти в себя. По первым матчам он выглядел, мягко говоря, неважно. Именно в таких матчах нужно проявлять себя и доказывать, что ты — лидер не на словах, а на деле», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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