«Ростов» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 16 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре жёлто-синие победили «Оренбург» со счётом 2:1, а «быки» обыграли «Пари НН» со счётом 3:0.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 20 матчей. «Краснодар» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на первой строчке. На втором месте находится «Зенит», который также набрал 43 очка.

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