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«Арсенал» — «Челси»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 марта, состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Арсенал» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана (Ланкшир, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

Игра не будет показана официально на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В последний раз команды встречались между собой в матче 11-го тура АПЛ сезона-2024/2025. Тогда команды не выявили победителя, игра закончилась вничью — 1:1.

После 28 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков. «Челси» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 49 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 70 очков после 29 матчей.