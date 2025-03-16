Игрок «Ахмата» Ибишев: вице-президент говорил: «Вы играйте, а мы всё для вас сделаем»

Защитник грозненского «Ахмата» Турпал-Али Ибишев рассказал о поддержке со стороны вице-президента клуба на старте сезона Российской Премьер-Лиги.

«Когда мы начали сезон, выступали не так хорошо — проигрывали. Когда приехали со сборов, это была совсем другая команда. Работали, пахали — и сейчас доказываем. Поменялись некоторые футболисты, пошла игра.

На сборах к нам приходил вице-президент клуба. Подходил к каждому игроку, всех поддерживал. Говорил: «Вы играйте, а мы всё для вас сделаем». Тренер поддерживал — вообще все. Поэтому сейчас получается так», — сказал Ибишев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 21-го тура «Ахмат» занимает 14-е место, заработав 18 очков. Команда находится в зоне стыковых матчей.