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Широков: сейчас «Динамо» выглядит безобразно, а уровень «Зенита» не так высок, как прежде

Широков: сейчас «Динамо» выглядит безобразно, а уровень «Зенита» не так высок, как прежде
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением об игровом уровне «Динамо», «Спартака» и «Зенита».

«Пока непонятно, на каком уровне сейчас «Динамо». После возобновления сезона команда выглядит безобразно. У «Спартака» была хорошая серия из семи побед подряд, хотя после возобновления тоже достаточно тяжело играют. Всё дело в том, что уровень «Зенита» не так высок, как прежде. Нет стабильности. Они теряют очки в тех матчах, в которых раньше себе бы такого не позволили», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 20 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место (43), «Спартак» — третье (40), «Динамо» — пятое (39).

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