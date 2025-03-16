Роман Широков рассказал, за счёт чего «Спартак» может стать чемпионом РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением, за счёт чего красно-белые могут стать чемпионами России.

«Если будут играть друг за друга. Если будет везение — мастерство-то у них есть. Могут составить конкуренцию. Главное — не раскисать после неудач, ведь они есть у любой команды. Ближайший матч с «Зенитом» определит многое. Понятно, что потом будет пауза, в которую можно прийти в себя и как-то поправить моральное состояние. Но если в двух подряд матчах РПЛ потеряете очки, будет совсем печально», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 20 туров РПЛ «Спартак» набрал 40 очков и занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на три очка.

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