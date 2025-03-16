Баринов допустил, что может восстановиться от травмы колена к матчу с «Зенитом»

Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как проходит его восстановление от травмы колена, полученной в матче 20-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:1).
«Восстановление проходит нормально. Что касается состояния, то бывало и лучше. Шансы восстановиться к «Зениту» есть», — приводит слова Баринова ТАСС.
Железнодорожники встретятся с «Зенитом» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится 5 апреля.
В нынешнем сезоне Баринов принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.
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