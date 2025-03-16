Силкин: «Динамо» выбыло из чемпионской гонки, «Локомотив» может побороться за тройку

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«В первом тайме «Динамо» было получше «Локомотива» — забило классный мяч. А во втором тайме «Локо» правильно перестроился, а «Динамо» попыталось довести до ума тем, что у них было, но не получилось.

С такой игрой «Локомотив» может побороться за тройку, к которой он приблизился, но на первое место — вряд ли. «Динамо» выбыло из чемпионской гонки, потому что отрыв уже большой», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 20 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Спартак» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 40 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка. «Локомотив» на четвёртом месте (40), а «Динамо» — на пятом (39).