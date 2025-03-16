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«Спартак» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ начнётся в 19:45

«Спартак» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ начнётся в 19:45
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Сегодня, 16 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем туре красно-белые уступили «Рубину» со счётом 1:2, а сине-бело-голубые победили «Факел» со счётом 2:0.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 40 очков за 20 матчей. «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 43 очка за 20 игр.

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