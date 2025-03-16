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Экс-хавбек «Зенита» и «Динамо» Артур Юсупов перешёл в медиафутбольный клуб 2DROTS

Экс-хавбек «Зенита» и «Динамо» Артур Юсупов перешёл в медиафутбольный клуб 2DROTS
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Медиафутбольный клуб 2DROTS в своём телеграм-канале объявил о подписании 35-летнего полузащитника Артура Юсупова.

«Игрок с богатой карьерой в российском футболе присоединился к самой титулованной команде МФЛ. За его плечами — годы выступлений в ведущих клубах страны и матчи за национальную команду. Теперь его опыт и мастерство станут частью новой истории 2DROTS. Добро пожаловать в команду!» — говорится в сообщении команды.

Напомним, Юсупов завершил карьеру в январе 2025 года. Последним клубом хавбека был екатеринбургский «Урал», который он покинул в декабре.

Больше всего игр в своей карьере Юсупов провёл в составе «Динамо», в системе которого он находился с 2009 по 2015 год и с 2019 по 2020 год. За бело-голубых полузащитник сыграл 147 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 14 результативными передачами.

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