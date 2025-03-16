«Рубин» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча 21-го тура РПЛ начнётся в 15:15

Сегодня, 16 марта, состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Рубин» и «Пари НН». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Рашида Рахимова набрала 29 очков за 20 матчей. «Пари НН» заработал 19 очков после 20 игр и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 43 очка за 20 игр.

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